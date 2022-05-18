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Мужчина угнал оставленный в автосервисе мотоцикл и попал на нем в ДТП

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина угнал оставленный в автосервисе мотоцикл и попал на нем в ДТП
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Самокатная улица Карта всех событий

Мужчина угнал оставленный в автосервисе мотоцикл и попал на нем в ДТП. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, владелец оставил свой мотоцикл вместе с ключами в автосервисе. Этим воспользовался злоумышленник и украл транспортное средство.

Вскоре после кражи похититель попал в ДТП на угнанном транспорте. Он столкнулся с автомобилем «Ауди» на Самокатной улице.

Горе-угонщик был задержан сотрудниками ГИБДД на месте аварии. Им оказался 37-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По словам представителя ведомства, задержанный находится под подпиской о невыезде.

16 мая сообщалось, что девушка-мотоциклист погибла в результате аварии на МКАД в районе Сколковского шоссе. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением и упала на проезжую часть, попав под колеса автомобиля.

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