Москвичей предупредили о цветении березы и клена, являющихся аллергенами

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Цветение сразу двух аллергенов, березы и клена, продолжается в Москве. Об этом сообщили в среду, 18 мая, в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Сейчас березы и клены вступили в активную фазу цветения, в воздухе высокая концентрация пыльцы, — рассказали в пресс-службе.

Продолжительность пыления березы в среднем составляет 20 дней, а клена — 15. Уточняется, что около трети всех столичных деревьев — разные виды кленов.

При этом береза также нередко встречается в столице. В основном эти деревья растут в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также в парках «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно».

Интенсивность пыления клена и березы зависит от метеоусловий. Так, сильный ветер и дождь снижают количество аллергенов в воздухе, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты в рамках благоустройства бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы высадят гипоаллергенные растения. Общая площадь жилого района составляет 65 гектаров, 30 из них будут благоустроены. Там специалисты высадят жимолость, калину и форзицию.