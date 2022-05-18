На месте бывшего Тушинского аэродрома высадят гипоаллергенные растения

Фото: Пресс-служба Весеннего фестиваля цветов

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

Специалисты в рамках благоустройства бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы высадят гипоаллергенные растения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).

— Проблема аллергии является общегородской, поэтому становится популярным использовать в жилых проектах гипоаллергенные растения. Например, благоустройство жилого района на месте бывшего Тушинского аэродрома подразумевает высадку кустарников и большемерных деревьев, которые не будут доставлять горожанам неприятности. Сделать это планируют к концу 2023 года, — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Общая площадь жилого района составляет 65 гектаров, 30 из них займет благоустройство. Там специалисты высадят жимолость, калину и форзицию, передает агентство городских новостей «Москва».

16 мая сообщалось, что благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершится летом 2022 года. Работы выполнены более чем на 75 процентов. Сотрудники провели работы по очистке 2,4 гектара водоема от донных отложений, провели процедуры по укреплению берега.