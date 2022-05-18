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Турецкие отели и банки начнут принимать карты «Мир»

Лейла Алиева
В мире
Турецкие отели и банки начнут принимать карты «Мир»
Фото: shutterstock

Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, — сказал чиновник.

Кроме того, представители стран подписали документ об увеличении числа авиарейсов для сохранения туристического потока. Отмечается, что число полетов вырастет как со стороны российских авиалиний, так и турецких, пишет ТАСС.

Также стало известно, что правительство Шри-Ланки планирует признать российскую платежную систему «Мир» в текущем году. Отмечается, что за перелеты на местных авиалиниях туристы уже расплачиваются российской валютой.

Также туристический сектор Кубы рассчитывает восстановить рост потока на остров путешественников из РФ, который был нарушен из-за сложностей в логистике и международной обстановке.

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