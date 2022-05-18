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Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Араз Салехов
В мире
Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Фото: МИД РФ

Россия даст достойный ответ на решение Финляндии вступить в НАТО, однако для финского правительства он станет сюрпризом. Об этом в среду, 18 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными, — отметила она.

При этом дипломат добавила, что подобные действия Североатлантического альянса ведут к развитию конфронтации двух сторон, сообщает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается извлечь максимальную выгоду, блокируя переговоры НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, затормаживая принятие стран в альянс, Эрдоган рассчитывает хорошо заработать.

Он хочет договориться, чтобы американцы согласились поставлять ему истребители F-35 и сняли ограничения, введенные, когда Турция купила у России ракеты С-400. Можно сказать, что сейчас идет хороший торг, резюмировал специалист.

Финляндия Мария Захарова НАТО
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