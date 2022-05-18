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«Поезд помощи Донбассу» отправился со станции Перово МЖД

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Поезд помощи Донбассу» отправился со станции Перово МЖД
Фото: Пресс-служба РЖД
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Перово Карта всех событий

Со станции Перово Московской железной дороги отправился «Поезд помощи Донбассу», состоящий из 63 вагонов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД в среду, 18 мая.

— Мы поддержали инициативу об оказании помощи тем, кому сейчас трудно: жителям ДНР и ЛНР. Поэтому все вагоны с гуманитарным грузом доставлены в кратчайший срок, объединены в один поезд, который сегодня и отправился из Москвы, — сказал директор РЖД по коммуникациям Юрий Нагорных.

Еще пять вагонов с гуманитарными грузами из Воронежа, Липецка, Тамбова, Краснодара и Дагестана будут прицеплены к составу в Ростове-на-Дону. Уточняется, что, помимо РЖД, в организации этого поезда помогло и общероссийское общественное движение «Народный фронт».

Гуманитарную помощь направили 60 регионов России, всего удалось собрать более 2400 тонн груза. Поезд отвезет в республики продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, муку, одежду, пиломатериалы, строительные материалы и прочий гуманитарный груз.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, команда общественного движения уже выдвигается, чтобы встретить и разгрузить поезд.

До этого стало известно, что спасатели МЧС России помогают в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Совместно с коллегами из Донецкой народной республики они при помощи специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах.

РЖД Донбасс гуманитарная помощь
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