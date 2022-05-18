«Поезд помощи Донбассу» отправился со станции Перово МЖД
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Со станции Перово Московской железной дороги отправился «Поезд помощи Донбассу», состоящий из 63 вагонов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД в среду, 18 мая.
— Мы поддержали инициативу об оказании помощи тем, кому сейчас трудно: жителям ДНР и ЛНР. Поэтому все вагоны с гуманитарным грузом доставлены в кратчайший срок, объединены в один поезд, который сегодня и отправился из Москвы, — сказал директор РЖД по коммуникациям Юрий Нагорных.
Еще пять вагонов с гуманитарными грузами из Воронежа, Липецка, Тамбова, Краснодара и Дагестана будут прицеплены к составу в Ростове-на-Дону. Уточняется, что, помимо РЖД, в организации этого поезда помогло и общероссийское общественное движение «Народный фронт».
Гуманитарную помощь направили 60 регионов России, всего удалось собрать более 2400 тонн груза. Поезд отвезет в республики продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, муку, одежду, пиломатериалы, строительные материалы и прочий гуманитарный груз.
По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, команда общественного движения уже выдвигается, чтобы встретить и разгрузить поезд.
До этого стало известно, что спасатели МЧС России помогают в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Совместно с коллегами из Донецкой народной республики они при помощи специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах.