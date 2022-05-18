В ЛНР заявили, что США поставляли Украине бракованное оружие

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Бракованная американская военная техника была обнаружена среди трофейного вооружения. Об этом в среду, 18 мая, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— Мы уже «затрофеили» большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены. Те же самые гранатометы работают с перебоями, — сказал военный.

Также Марочко рассказал, что все оружие, поставляемое на Украину со стороны западных стран, уже взято на вооружение Народной милицией ЛНР, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Вечерней Москве», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.