Метро Москвы отозвало иск к Ашманову после признания им некорректности высказываний о Face Pay

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Московский метрополитен отзывает иск о защите деловой репутации в отношении члена СПЧ Игоря Ашманова после его ошибочных заявлений о Face Pay. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного метро.

— В ходе выяснения обстоятельств дела Игорь Ашманов подтвердил, что достоверность публикации в социальной сети, на которую он ссылается в своей статье, не была проверена им лично, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ашманов также не имеет оснований утверждать, что пассажиры, находившиеся в метро без масок, получали штрафы на основании видеофиксации с использованием системы Face Pay. Московский метрополитен и Ашманов подписали мировое соглашение, в результате которого метро отзывает свой иск на 5,5 миллиона рублей.

О возможности подать иск о защите деловой репутации к Ашманову Московский метрополитен сообщил в январе. По сообщению ведомства, Ашманов делал порочащие деловую репутацию метрополитена столицы заявления в публичных каналах и СМИ.

Как подчеркнули в пресс-службе метро, такие заявления безосновательны, ложны и не только вредят репутации метро, но также могут ввести в заблуждение и даже напугать пассажиров.