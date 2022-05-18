Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метро Москвы отозвало иск к Ашманову после признания им некорректности высказываний о Face Pay

Евгений Белоусов
Происшествия
Метро Москвы отозвало иск к Ашманову после признания им некорректности высказываний о Face Pay
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский метрополитен отзывает иск о защите деловой репутации в отношении члена СПЧ Игоря Ашманова после его ошибочных заявлений о Face Pay. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного метро.

— В ходе выяснения обстоятельств дела Игорь Ашманов подтвердил, что достоверность публикации в социальной сети, на которую он ссылается в своей статье, не была проверена им лично, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ашманов также не имеет оснований утверждать, что пассажиры, находившиеся в метро без масок, получали штрафы на основании видеофиксации с использованием системы Face Pay. Московский метрополитен и Ашманов подписали мировое соглашение, в результате которого метро отзывает свой иск на 5,5 миллиона рублей.

О возможности подать иск о защите деловой репутации к Ашманову Московский метрополитен сообщил в январе. По сообщению ведомства, Ашманов делал порочащие деловую репутацию метрополитена столицы заявления в публичных каналах и СМИ.

Как подчеркнули в пресс-службе метро, такие заявления безосновательны, ложны и не только вредят репутации метро, но также могут ввести в заблуждение и даже напугать пассажиров.

СПЧ Метро Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте