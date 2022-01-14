Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский метрополитен рассматривает возможность подачи иска в суд на члена СПЧ Ашманова

Евгений Белоусов

Город
Московский метрополитен рассматривает возможность подачи иска в суд на члена СПЧ Ашманова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Метрополитен Москвы рассматривает возможность подачи иска в суд на члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Ашманова о защите деловой репутации. Об этом в пресс-службе московского метро сообщили в пятницу, 14 января.

По сообщению ведомства, Ашманов делал порочащие деловую репутацию метрополитена столицы заявления в публичных каналах и СМИ. Теперь из-за этого Московский метрополитен рассматривает возможность подать к нему иск о защите деловой репутации.

Так, например, Ашманов заявил, что данные биометрии пользователей сервиса Face Pay передаются третьим лицам, в том числе в Департамент информационных технологий Москвы.

— Кроме того, он говорит, что метро может собирать ФИО пассажиров с помощью привязки банковской карты при регистрации в сервисе. Такие заявления безосновательны, ложны и не только вредят репутации метро, но также могут ввести в заблуждение и даже напугать пассажиров. За это нужно нести ответственность, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

5 января власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Городской транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Более того, в Москве реализуются такие проекты, которые не имеют аналогов в других странах.

До этого сообщалось, что за прошедший год в московском метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». Всего из них собрано 44 полных состава.

Читайте также:
СПЧ Метро Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте