Московский метрополитен рассматривает возможность подачи иска в суд на члена СПЧ Ашманова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Метрополитен Москвы рассматривает возможность подачи иска в суд на члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Ашманова о защите деловой репутации. Об этом в пресс-службе московского метро сообщили в пятницу, 14 января.

По сообщению ведомства, Ашманов делал порочащие деловую репутацию метрополитена столицы заявления в публичных каналах и СМИ. Теперь из-за этого Московский метрополитен рассматривает возможность подать к нему иск о защите деловой репутации.

Так, например, Ашманов заявил, что данные биометрии пользователей сервиса Face Pay передаются третьим лицам, в том числе в Департамент информационных технологий Москвы.

— Кроме того, он говорит, что метро может собирать ФИО пассажиров с помощью привязки банковской карты при регистрации в сервисе. Такие заявления безосновательны, ложны и не только вредят репутации метро, но также могут ввести в заблуждение и даже напугать пассажиров. За это нужно нести ответственность, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

5 января власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Городской транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Более того, в Москве реализуются такие проекты, которые не имеют аналогов в других странах.

До этого сообщалось, что за прошедший год в московском метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». Всего из них собрано 44 полных состава.