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Почти 100 тысяч человек посетили за год выставку «Мечта Москвича»

Евгений Белоусов
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Почти 100 тысяч человек посетили за год выставку «Мечта Москвича»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Новорязанская улица, дом 27. Карта всех событий

За год работы выставки «Мечта Москвича» Музей транспорта Москвы провел более тысячи экскурсий. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Уже год в столице работает лучшая транспортная выставка — «Мечта Москвича», где посетители могут узнать об истории легендарной автомобильной марки, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, саму выставку за все время ее работы посетили почти 100 тысяч человек. Также за это время музей организовал свыше 200 детских мастер-классов по автомоделированию, лекций и кинопоказов. Кроме того, 40 тысяч посетителей попробовали себя в роли актеров в кинопавильоне музея, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также в этот день стало известно, что выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы с 19 апреля посетили более 150 тысяч человек. На выставке представлены более 200 экспонатов и документальных материалов о зарождении нацизма в Германии 1930–1940-х годов. Центральной частью экспозиции является инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.

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