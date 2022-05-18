Минэкономразвития оценило риски падения экономики при ужесточении санкций

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минэкономразвития подготовило консервативный вариант параметров сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщает РБК в среду, 18 мая.

Уточняется, что при негативном варианте спад российской экономики в этом году составит 8,8 процента. При этом, согласно базовому сценарию, он ожидается на уровне 7,8 процента.

В консервативной оценке министерство учитывает более жесткие санкции. Отмечается, что его отличие от базового состоит в том, что сюда закладывается более глубокий спад российской экономики в 2022 году — на 8,8 процента.

Это обусловлено более жесткими санкциями и более медленной перестройкой производственно-логистических цепочек. Также план учитывает более существенное снижение экспортных цен на российские товары.

Согласно консервативному варианту, ВВП в 2023 году упадет на 2,9 процента. При этом к концу 2025 года показатель окажется на 7 процентов ниже, чем в 2021 году, передает РБК.

До этого в Минэкономразвития сообщили, что с 7 по 13 мая в России замедлилась инфляция до 17,69 процента в годовом выражении против 17,77 процента неделей ранее. Уточняется, что замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что в аннуализированном выражении инфляция замедлилась до 2,8 процента против 6,4 процента, наблюдавшихся неделей ранее.