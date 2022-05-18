Выставка «Дом быта» открылась в Музее Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зубовский бульвар, 2 Карта всех событий

В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим музеем выставочный проект «Дом быта».

— То, как люди готовили, как ухаживали за собой, что слушали и что смотрели дома, характеризует ушедшие эпохи даже в большей степени, чем фразы из учебников, — рассказала генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

По ее словам, новая выставка насчитывает пять тематических пространств: «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота», а также «Дом без быта». Всего для экспозиции собрано более 150 артефактов из различных коллекций.

Многие предметы из фондов Политехнического музея впервые будут показаны широкой публике. Отмечается, что звуковой дизайн специально для выставки создал композитор Дмитрий Мазуров, передает РИА Новости.

Также стало известно, что за год работы выставки «Мечта Москвича» Музей Транспорта Москвы провел более тысячи экскурсий. Саму выставку за все время ее работы посетили почти 100 тысяч человек. Также за это время музей организовал свыше 200 детских мастер-классов по автомоделированию, лекций и кинопоказов.