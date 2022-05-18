В Хорватии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Власти Хорватии решили проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило насчет возможности проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в среду, 18 мая, сообщил президент Хорватии Зоран Миланович.

— Что мне тогда остается — написать инструкцию хорватскому послу (при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции — прим. «ВМ»), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат (предоставленный ему президентом страны, утверждающим кандидатуры в послы — прим. «ВМ»), — сказал глава государства.

При этом политик добавил, что данное решение останется в силе до того момента, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, сообщает ТАСС.

18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия примет ответные меры в связи с решением Финляндии вступить в НАТО, однако для финского правительства это станет сюрпризом. По ее словам, подобные действия Североатлантического альянса ведут к развитию конфронтации двух сторон.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается извлечь максимальную выгоду, блокируя переговоры НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, затормаживая принятие стран в альянс, Эрдоган рассчитывает хорошо заработать.

Он хочет договориться, чтобы американцы согласились поставлять ему истребители F-35 и сняли ограничения, введенные, когда Турция купила у России ракеты С-400. Можно сказать, что сейчас идет хороший торг, резюмировал специалист.