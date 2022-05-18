Музейный марафон истории отечественного телевидения стартовал в Москве

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Останкинская телебашня, телецентр «Останкино» и Музей телевизионного искусства запустили «Музейный марафон — 55», посвященный истории отечественного телевидения. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

— Останкинская телебашня имеет современную интерактивную мультимедийную экспозицию, посвященную истории строительства сооружения и развитию телевидения в России, — говорится в сообщении.

Экскурсоводы проведут виртуальные экскурсии по территории комплекса Останкинской телебашни и расскажут об отдельных экспонатах интерактивной экспозиции. Экскурсионно-выставочный отдел телецентра покажет настоящее закулисье крупнейшего вещательного телевизионного центра России.

Кроме того, сотрудники Музея телевизионного искусства и деятели телеиндустрии расскажут об основных этапах становления отечественного телевидения. Они также покажут истории людей, которые стали настоящими героями отечественного телевидения: Владислава Листьева, Юрия Сенкевича, Николая Дроздова, а также многих других, передает ТАСС.

Также стало известно, что за год работы выставки «Мечта Москвича» Музей Транспорта Москвы провел более тысячи экскурсий. Саму выставку за все время ее работы посетили почти 100 тысяч человек. Также за это время музей организовал свыше 200 детских мастер-классов по автомоделированию, лекций и кинопоказов.