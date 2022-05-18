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Гутерреш призвал обеспечить доступ российского продовольствия на мировые рынки

Егор Провоторов
В мире
Гутерреш призвал обеспечить доступ российского продовольствия на мировые рынки
Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 18 мая, призвал обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений.

По словам председателя Всемирной организации, эффективное решение продовольственного кризиса является невозможным без реинтеграции украинского, российского и белорусского производства продуктов питания и удобрений в мировые рынки. Об этом он заявил в ходе министерской встречи «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности – призыв к действиям», организованной Соединенными Штатами, пишет РИА Новости.

— Российские продукты питания и удобрения должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки, — подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш выразил надежду на достижение мировым сообществом договоренностей по вопросу поставок российских удобрений и вывоза зерна с территории Украины.

Накануне появилась информация, что Украина приняла решение вывезти свои резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы в Европу под давлением Европейского союза.

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