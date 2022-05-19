В Германии назвали виновников провала западных санкций против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции западных стран против России не сработали и не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиций Китая, Турции, Бразилии и Индии, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В материале подчеркивается, что эти государства воздержались от широкой и всеобъемлющей поддержки ограничительных мер против Москвы.

Немецкие обозреватели подчеркнули, что российская экономика, несмотря на мощное санкционное давление западных стран, остается в стабильном положении, а ожидавшийся финансовый кризис в РФ не произошел.

— ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения, — заметили авторы статьи, которых цитирует РИА Новости.

К подобному результату, по мнению немецких журналистов, привели такие меры Центробанка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также неожиданное решение принимать оплату за газ от иностранных партнеров только в рублях.

Накануне Минэкономразвития подготовило консервативный вариант параметров сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно негативному варианту развития событий спад российской экономики в этом году составит 8,8 процента.