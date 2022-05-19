Токио одобрил выделение 300 млн долларов на гумпомощь Украине

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Правительство Японии приняло решение о выделении Украине еще 300 миллионов долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил один из местных телеканалов.

По информации японского общественного телевидения, официальное объявление о подобной мере поддержке Киева запланировано на следующей неделе в ходе визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Японию.

Таким образом, как пишет ТАСС, общий объем финансовой помощи украинским властям со стороны Токио составит 600 миллионов долларов. Отмечается, что местное правительство также намерено продолжать предметно изучать вопрос дальнейшей поддержки Украины в сложившейся ситуации.

В минувшую пятницу, 13 мая, японские власти объявили о расширении списка товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Среди такой продукции указаны квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.