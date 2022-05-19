Дочь Валерия Меладзе Софико выходит замуж

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Средняя дочь 56-летнего певца Валерия Меладзе и Ирины Малухиной Софико выходит замуж. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей в среду, 18 мая, рассказала ее сестра Арина.

Сама девушка не очень-то любит рассказывать о подробностях своей личной жизни. 23-летняя дочь знаменитых родителей несколько лет назад закрыла свои страницы в социальных сетях от лишних глаз.

Ее младшая сестра Арина, однако же, раскрыла секрет Софико. Она разместила в своем личном блоге снимок руки 23-летней девушки с помолвочным кольцом, на котором красуется большой драгоценный камень.

О том, какой была реакция родителей на столь радостное событие в жизни дочери, остается неизвестным. Кроме того, неясно, планирует ли Софико Меладзе и ее возлюбленный, которого зовут Савва, провести пышный праздник или же предпочтут скромное застолье в кругу самых близких родственников, пишет StarHit.

В конце февраля стало известно, что сын известного композитора Константина Меладзе Валерий неизлечимо болен: в 2007 году у него диагностировали аутизм.