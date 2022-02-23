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«Это горе»: дочь Константина Меладзе рассказала о болезни младшего брата

Георгий Соланович

Общество
«Это горе»: дочь Константина Меладзе рассказала о болезни младшего брата
Фото: instagram/meladzemusic

Сын композитора Константина Меладзе Валерий неизлечимо болен — в 2007 году у него диагностировали аутизм. Об этом рассказала дочь Меладзе Лия.

Бывшая жена композитора Яна Сумм родила ему двух детей — дочку Лию и сына Валерия. Наследник Меладзе появился на свет в 2004 году и ничем не отличался от остальных детей, однако спустя три года жизни мальчика начался регресс — он стал плохо разговаривать и не мог позаботиться о самом себе.

Брат Валерия Меладзе сразу же обратился к лучшим врачам, а те поставили диагноз — аутизм. Его можно только корректировать. Лия Меладзе призналась, что семья композитора всегда любила и будет любить Валеру таким, какой он есть.

— Иногда это горе, а в каком-то моменте — счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился, — передает слова Лии проект «ЖВЛ».

Отца больного ребенка часто нет рядом — он занят работой. Однако наследница композитора уверяет, что Константин Меладзе — прекрасный отец, который заботится о своей семье.

7 февраля 17-летняя Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». Девушка выступила с песней Hallelujah Леонарда Коэна в двенадцатом сезоне проекта.

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