Генконсульство РФ в Хьюстоне смогло разморозить банковский счет

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Генеральное консульство Российской Федерации в американском городе Хьюстон решило все вопросы с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта, сообщил в четверг, 19 мая, генеральный консул РФ в США Александр Захаров.

В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что на днях представители генконсульства получили официальное сообщение о согласии американской стороны на открытие банковского счета.

В марте текущего года Bank of America наложил заморозку на банковские счета российских генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. Первое диппредставительство РФ ранее также сообщило о решении проблемы с возобновлением банковского обслуживания в Штатах.

В начале апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на каждое недружественное действие против России. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания.