На границе Мексики и США задержали депутата думы Владивостока

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Депутат владивостокской городской думы, бывший коммунист Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики и Соединенных Штатов, предположительно, за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

— Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы, — рассказал журналистам неназванный источник.

В думе Владивостока сообщили, что Каменщиков не присутствует на заседаниях с конца февраля, он публично выступил против проведения Россией специальной военной операции на Украине. В городском парламенте не располагают информацией о его задержании.

Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции этой партии в заксобрании Приморского края Анатолий Долгачев подчеркнул, что Каменщиков покинул КПРФ по собственному желанию сразу после своих заявлений относительно спецоперации.

В канун 9 Мая неустановленные лица во Владивостоке облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге.