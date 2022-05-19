СНИЛС-2022 в России: как получить и основные изменения в законе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Несколько лет назад в России перестали выдавать СНИЛС в виде зеленых карточек. О том, как теперь выглядит этот документ и где его можно получить, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

— Карточки выдавались только до 1 апреля 2019 года: с этого момента их заменили на электронные или бумажные уведомления о регистрации в системе индивидуального персонального учета. Утерянную карточку старого образца сейчас не нужно восстанавливать: ее никто не требует, она числится за вами, если у вас есть паспорт. С 1 апреля 2019 года принят закон, а форма, по которой эти уведомления выдается, утверждена где-то в сентябре 2019 года. Эта форма называется АДИ-РЕГ, там буквально пять или шесть строчек: фамилия, имя, номер СНИЛС и какие-то еще сведения, — рассказала собеседница «ВМ».

Если у человека по какой-то причине нет СНИЛС, новую форму можно получить на бумажном носителе в территориальном отделении Пенсионного фонда, в МФЦ или через работодателя, отметила специалист.

Чтобы получить документ, понадобится заполнить анкету, при оформлении в МФЦ нужно также предоставить удостоверяющий личность документ — обычно это паспорт. СНИЛС могут выслать на электронную почту, если человек указал в своем заявлении такое требование.

С 2020 года всем новорожденным СНИЛС присваивается автоматически, подчеркнула эксперт.

— Если маме нужен СНИЛС ребенка, то ей достаточно просто написать заявление, пойти в МФЦ или через портал «Госуслуги» получить информацию о номере СНИЛС, — пояснила специалист.

Есть несколько способов выяснить номер СНИЛС, заметила Финогенова. Так, узнать номер СНИЛС можно через личный кабинет (например, на сайте ПФР или госуслуг), через бухгалтерию работодателя или лично прийти в отделение Пенсионного фонда, перечислила она.

СНИЛС нужен не только для начисления пенсии, но и для подтверждения дохода, заметила эксперт.

— СНИЛС — подтверждение того, что вы работаете легально и за вас уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Он обычно нужен для оформления различных пособий — на ребенка или на себя. СНИЛС может пригодиться, чтобы налоговая при совершении сделок могла подтвердить официальный доход. Именно СНИЛС подтверждает, что у вас есть официальный доход, так как выдается по официальному месту работы в соответствии с трудовым договором. Все легальные доходы должны пройти через пенсионный фонд, — заметила специалист.

Финогенова обратила внимание, что СНИЛС также нужен при поступлении в вуз. Например, в случае потери кормильца ребенок может получать пособие во время учебы, но только если у него нет официального дохода. СНИЛС позволит Пенсионному фонду получить всю нужную информацию, заключила собеседница «ВМ».