Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СНИЛС-2022 в России: как получить и основные изменения в законе

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
СНИЛС-2022 в России: как получить и основные изменения в законе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Несколько лет назад в России перестали выдавать СНИЛС в виде зеленых карточек. О том, как теперь выглядит этот документ и где его можно получить, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

— Карточки выдавались только до 1 апреля 2019 года: с этого момента их заменили на электронные или бумажные уведомления о регистрации в системе индивидуального персонального учета. Утерянную карточку старого образца сейчас не нужно восстанавливать: ее никто не требует, она числится за вами, если у вас есть паспорт. С 1 апреля 2019 года принят закон, а форма, по которой эти уведомления выдается, утверждена где-то в сентябре 2019 года. Эта форма называется АДИ-РЕГ, там буквально пять или шесть строчек: фамилия, имя, номер СНИЛС и какие-то еще сведения, — рассказала собеседница «ВМ».

Если у человека по какой-то причине нет СНИЛС, новую форму можно получить на бумажном носителе в территориальном отделении Пенсионного фонда, в МФЦ или через работодателя, отметила специалист.

Чтобы получить документ, понадобится заполнить анкету, при оформлении в МФЦ нужно также предоставить удостоверяющий личность документ — обычно это паспорт. СНИЛС могут выслать на электронную почту, если человек указал в своем заявлении такое требование.

С 2020 года всем новорожденным СНИЛС присваивается автоматически, подчеркнула эксперт.

— Если маме нужен СНИЛС ребенка, то ей достаточно просто написать заявление, пойти в МФЦ или через портал «Госуслуги» получить информацию о номере СНИЛС, — пояснила специалист.

Есть несколько способов выяснить номер СНИЛС, заметила Финогенова. Так, узнать номер СНИЛС можно через личный кабинет (например, на сайте ПФР или госуслуг), через бухгалтерию работодателя или лично прийти в отделение Пенсионного фонда, перечислила она.

СНИЛС нужен не только для начисления пенсии, но и для подтверждения дохода, заметила эксперт.

— СНИЛС — подтверждение того, что вы работаете легально и за вас уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Он обычно нужен для оформления различных пособий — на ребенка или на себя. СНИЛС может пригодиться, чтобы налоговая при совершении сделок могла подтвердить официальный доход. Именно СНИЛС подтверждает, что у вас есть официальный доход, так как выдается по официальному месту работы в соответствии с трудовым договором. Все легальные доходы должны пройти через пенсионный фонд, — заметила специалист.

Финогенова обратила внимание, что СНИЛС также нужен при поступлении в вуз. Например, в случае потери кормильца ребенок может получать пособие во время учебы, но только если у него нет официального дохода. СНИЛС позволит Пенсионному фонду получить всю нужную информацию, заключила собеседница «ВМ».

СНИЛС Россия Документы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте