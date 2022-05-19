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Московские компании увеличили экспорт продуктов в страны Ближнего Востока в 1,5 раза

Араз Салехов
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Московские компании увеличили экспорт продуктов в страны Ближнего Востока в 1,5 раза
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице ожидается увеличение экспорта товаров в страны Ближнего Востока в ближайшие годы, в 2021 году городские компании поставили таким государствам продукты питания на 119,2 миллиона долларов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В общей сложности в 2021 году московские предприятия направили в регион продукты питания на сумму 119,2 миллиона долларов, что на 150 процентов больше, чем в 2020-м. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При этом он добавил, что наибольшей популярностью в странах Ближнего Востока пользуются столичные сладости. Так, в прошлом году город поставил партию вафлей в регион на три миллиона долларов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в общей сложности внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году увеличился на 56 процентов по сравнению с 2020 годом. Он достиг показателя в 20 миллиардов долларов.

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