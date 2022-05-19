Общеобразовательную школу на 800 мест возведут на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Берзарина, 32 Карта всех событий

В Северо-Западном административном округе Москвы появится общеобразовательная школа на 800 детей всех возрастов. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— В основу оформления фасадов легло контрастное сочетание цветовых объемов здания. Монохромные черно-белые фасады разбавят яркие акценты на окнах — оранжевого и голубого цвета. В итоге город получит современное образовательное учреждение, органично вписанное в окружающую застройку и не теряющее при этом индивидуальные черты, — отметил он.

Школа будет расположена по адресу улица Берзарина, владение 32. Общая площадь четырехэтажного здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров.

Также стало известно о появлении детской школы искусств в поселении Щаповском Троицкого административного округа Москвы. В трехэтажном здании смогут проходить обучение 750 учеников. Площадь объекта составляет около шести тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в Детской музыкальной школе № 4 в Царицыне планируется проведение капитального ремонта. В рамках капитального ремонта там произведут наружные работы, ремонт фасадов с оштукатуриванием и окрашиванием, установят новые оконные блоки и наружные двери.