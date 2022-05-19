Три новых парковых зоны благоустроят на территории медкластера в «Сколково»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До конца этого года будет обустроено три парковых зоны в Московском международном медицинском кластере (МММК). Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 19 мая.

— В 2022 году в международном медицинском кластере в «Сколково» будет завершена вторая очередь благоустройства — три новых парковых зоны: «Лес ощущений», «Птичья роща» и детская площадка, — сказал он.

Территорию «Леса ощущений» оборудуют тактильными дорожками из камня, булыжника и бревен. Помимо этого, в парковой зоне появится тропы для power footing'а и зона для медитаций.

В «Птичьей роще» расположат точки проката велосипедов и самокатов, а также домики для кормления птиц.

На детской площадке предусмотрены игровые зоны для детей различных возрастных групп. Там создадут пространства для маломобильных групп населения, зону воркаута и тихого отдыха.

Общая площадь парковых зон составит 2,83 гектара, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в Молжаниновском районе столицы началось благоустройство территории детско-взрослой поликлиники. Общая готовность здания оценивается в 65 процентов.