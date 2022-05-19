Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три новых парковых зоны благоустроят на территории медкластера в «Сколково»

Александр Афонин
Город
Три новых парковых зоны благоустроят на территории медкластера в «Сколково»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До конца этого года будет обустроено три парковых зоны в Московском международном медицинском кластере (МММК). Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 19 мая.

— В 2022 году в международном медицинском кластере в «Сколково» будет завершена вторая очередь благоустройства — три новых парковых зоны: «Лес ощущений», «Птичья роща» и детская площадка, — сказал он.

Территорию «Леса ощущений» оборудуют тактильными дорожками из камня, булыжника и бревен. Помимо этого, в парковой зоне появится тропы для power footing'а и зона для медитаций.

В «Птичьей роще» расположат точки проката велосипедов и самокатов, а также домики для кормления птиц.

На детской площадке предусмотрены игровые зоны для детей различных возрастных групп. Там создадут пространства для маломобильных групп населения, зону воркаута и тихого отдыха.

Общая площадь парковых зон составит 2,83 гектара, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в Молжаниновском районе столицы началось благоустройство территории детско-взрослой поликлиники. Общая готовность здания оценивается в 65 процентов.

Рафик Загрутдинов Сколково Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте