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Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 18 мая прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Лауреаты инициативы «Горячее сердце» изучают и бережно хранят историю нашей страны, своей семьи, являются продолжателями славных традиций, — сказала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Она отметила, что имена лауреатов внесены в почетную книгу «Горячее сердце».

Почетные знаки и дипломы получили 20 школьников и студентов из России, Белоруссии и Абхазии. Это наиболее отличившиеся граждане, которые показали пример отваги и мужества.

Всего лауреатами «Горячего сердца» стали 129 человек и 12 организаций. Среди них 24 лауреата из 14 зарубежных стран. Общее число представлений на награждение достигло отметки в 784.

До этого в Музее Победы прошла церемония награждения лауреатов Ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее». В рамках конкурса были определены 10 лучших авторов классных часов, которые посвящены Великой Отечественной войне.

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