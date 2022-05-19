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Два трамвайных маршрута задерживаются на Судостроительной улице

Араз Салехов
Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживаются на Судостроительной улице
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица, 12 Карта всех событий

Трамваи № 47 и 49 задерживаются на Судостроительной улице. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 19 мая.

— На Судостроительной улице (в районе остановки «Судостроительная улица, 12») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 47 и 49, — говорится в сообщении.

Жителей города призвали быть бдительными и следить за временными изменениями маршрутов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также с субботы, 21 мая, ряд маршрутов трамваев прекратит движение между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и Абельмановской Заставой. Ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46. Отмечается, что движение трамвая № 12 разделят на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо.

Помимо этого, с 21 мая в нескольких столичных районах будут изменены некоторые транспортные маршруты. В частности, из-за временного закрытия терминала D аэропорта Шереметьево автобус № 817 не будет заезжать к терминалу.

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