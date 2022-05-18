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Маршруты транспорта в нескольких районах Москвы изменятся с 21 мая

Евгений Белоусов
Город
Маршруты транспорта в нескольких районах Москвы изменятся с 21 мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный Карта всех событий

В нескольких районах Москвы с 21 мая будут изменены некоторые транспортные маршруты. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, из-за временного закрытия терминала D аэропорта Шереметьево автобус № 817 не будет заезжать к терминалу. При этом заезд к остановке «Гостиница» останется для удобства сотрудников аэропорта.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также с 21 мая автобусы № 626 поедут через улицу Крылатские Холмы. Это связано с ремонтом филиала 1 поликлиники № 195.

Маршрут 135 с 21 мая продлевается до станции метро «Филевский парк». Некоторые маршруты будут изменены и у станции метро «Верхние Лихоборы».

Кроме того, из-за открытия новой конечной остановки около станции МЦД «Долгопрудная», будут изменены маршруты в районе Северный. Подробнее об изменениях в расписании автобусов можно узнать в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 мая стало известно, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей.

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