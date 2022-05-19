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Движение трамваев на Судостроительной улице восстановлено

Араз Салехов
Происшествия
Движение трамваев на Судостроительной улице восстановлено
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица, 12 Карта всех событий

Движение трамваев № 47 и 49 на Судостроительной улице удалось восстановить. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 19 мая.

— Восстановлено движение трамваев на Судостроительной улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Напомним, что ранее в районе остановки «Судостроительная улица, 12» задерживались трамваи № 47 и 49 из-за ДТП на путях.

Также стало известно о прекращении движения ряда трамвайных маршрутов на востоке столицы с 21 мая. Так, ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46. Отмечается, что движение трамвая № 12 будет разделено на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо.

Помимо этого, автобусы заменят трамваи на ряде городских улиц в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничения коснутся маршрутов, которые пролегают по улицам Абельмановской, Большой Андроньевской, Малой Андроньевской, Большой Калитниковской, Верхней Сыромятнической, Волочаевской, по Рогожскому Валу, а также идут через Костомаровский переулок и шоссе Энтузиастов — от метро «Площадь Ильича» до Авиамоторного проезда.

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