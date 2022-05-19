The Times: Французы обвинили НАТО в провоцировании России

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Позиция французов по Украине сильно отличается от позиций стран Северной и Восточной Европы. Такое мнение выразили журналисты газеты The Times.

По их мнению, французы объясняют российскую спецоперацию на Украине провокациями со стороны НАТО.

В материале также напомнили, что экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин заявлял об ответственности, которая лежит на «высокомерных» западных союзниках.

Кроме того, журналисты издания отметили, что глава Французской академии Элен Каррер д’Анкосс считает спецоперацию реакцией России на унижения, которые она испытывала после распада СССР.

В материале также говорится, что профессор Сорбонны и американский источник Андре Каспи считает методы НАТО бизнесом, который реализуется за счет Европейского союза, передает РИА Новости.

Недавно обозреватель газеты Hill Харлан Ульман выразил мнение, что западная сторона допустила ошибку и упустила из виду главный посыл речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. По его мнению, еще 15 лет назад глава РФ призывал всех к многополярному миру. Он добавил, что Путину показалась неуважительной реакция лидеров западных стран на его слова. Автор публикации предположил, что это стало одной из причин растущего негодования российского лидера.