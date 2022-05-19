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Врач рассказала, какие обследования стоит пройти перед планированием беременности

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, какие обследования стоит пройти перед планированием беременности
Фото: Pexels

Ответственный подход к рождению ребенка предполагает подготовку супругов к планированию беременности — это называется прегравидарной подготовкой. Она включает в себя посещение ряда врачей и прохождение определенных обследований. Об этом рассказала акушер-гинеколог Наталья Калинина.

Она пояснила, что сначала пара должна посетить гинеколога-репродуктолога, который составит план обследований и оценит состояние репродуктивной системы.

Врач подчеркнула, что при планировании зачатия необходимо учитывать состояние здоровья не только женщины, но и мужчины. С этим поможет посещение уролога-андролога.

Если возраст супругов превышает отметку 35 лет, то стоит посетить врача-генетика, который оценит риски рождения ребенка с врожденными пороками развития.

Также стоит посетить эндокринолога. По словам Калининой, сегодня встречается все больше людей с эндокринными патологиями, которые могут негативно сказаться не только на состоянии плода во время беременности, но и привести к врожденной патологии, например, сахарному диабету, передает РИАМО.

Ранее Калинина назвала лучший возраст для планирования беременности.

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