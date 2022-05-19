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Гинеколог назвала идеальный возраст для планирования беременности

Ирина Игнатенко
Общество
Гинеколог назвала идеальный возраст для планирования беременности
Фото: Pexels

Идеальный возраст для планирования беременности — от 18 до 30 лет. Об этом сообщила врач — репродуктолог, акушер-гинеколог Наталья Калинина.

Она отметила, что беременность в слишком раннем возрасте может привести к проблемам со здоровьем.

— Юный, незрелый в гормональном и психоэмоциональном плане организм не готов к беременности. Поэтому смертность и серьезные материнские осложнения особенно высоки в группе женщин до шестнадцати лет, — отметила Калинина в комментарии РИАМО.

Также возрастают риски при беременности после 35 лет, возможно рождение детей с генетическими аномалиями. Кроме того, у тех женщин, которые рожают в позднем возрасте, повышается риск гестоза, преэклампсии, проблемы с давлением, ухудшается кровоснабжение и питание плода. Это может привести к преждевременным родам, задержке внутриутробного развития.

Акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова рассказала, что сбой менструального цикла может произойти по причине анемии. Для диагностики этого заболевания необходимо сдать определенные анализы.

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