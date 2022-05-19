Мужчина ограбил финансовую контору, чтобы оплатить аренду квартиры

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ступино, улица Андропова Карта всех событий

Мужчина ограбил финансовую контору в Ступине, чтобы оплатить аренду квартиры. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина в маске и кепке ворвался в офис кредитной организации на улице Андропова. Он стал угрожать насилием сотруднице и потребовал отдать наличные. Напуганная девушка отдала ему 18 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали.

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По предварительным данным, ранее мужчина оформлял кредит в указанном финансовом учреждении.

— В связи с этим ему было известно об отсутствии охраны, а также расположении помещений, — добавила Петрова.

Как пояснил сам злоумышленник, похищенными деньгами он оплатил аренду жилья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по cтатье «Грабеж». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 18 мая, два злоумышленника спровоцировали ДТП на МКАД и обокрали машину пострадавшего.