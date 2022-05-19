Новый индустриальный квартал появится рядом с Измайловским парком

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

В столице пройдет реорганизация участка бывшей промзоны «Кирпичные улицы» рядом с Измайловским парком, в реализацию проекта вложат более десяти миллиардов рублей. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок находится в районе Соколиная Гора (недалеко от Измайловского парка) в окружении научно-исследовательских комплексов. Будущий индустриальный квартал займет более 3,5 гектара. В течение пяти лет здесь планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости — жилье, социальные и досуговые объекты, — отметил он.

При этом заммэра отметил, что на данном этапе территория используется неэффективно. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на объекте собираются построить новое жилье и общественные застройки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 27 апреля, Владимир Ефимов рассказал, что в городе собираются реорганизовать еще три заброшенные территории по программе «Индустриальные кварталы». Участки, как уточняется, расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино.