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За сутки в плен сдался 771 заблокированный на «Азовстали» украинский военный

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
За сутки в плен сдался 771 заблокированный на «Азовстали» украинский военный
Фото: shutterstock

Более 1,7 тысячи украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был заблокирован российской армией. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, все вышедшие с комбината боевики сдались в плен Вооруженным силам РФ.

— За прошедшие сутки в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов», — уточнил он.

Конашенков добавил, что из 1730 сдавшихся в плен военных 80 — ранены. Все они получают медпомощь в больницах Новоазовска и Донецка в ДНР, передает РИА Новости.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 19 мая с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вышли более 50 процентов украинских военных.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

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