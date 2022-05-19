Москалькова сообщила, что беженцы из Донбасса просят о программе пребывания в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ранее эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились с коллективным предложением о государственной целевой программе долговременного пребывания на территории России. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— На последнем личном приеме во Владимирской области в пункте временного размещения люди обратились с коллективным предложением о государственной целевой программе долгосрочного пребывания граждан на нашей территории, — сказала она.

Москалькова добавила, что, помимо этого, было получено множество обращений жителей Донбасса с просьбами о получении гражданства, передает РИА Новости.

Накануне в пресс-службе РЖД сообщили, что со станции Перово Московской железной дороги отправился «Поезд помощи Донбассу». В нем будет направлен гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Уточняется, что в организации нового поезда помогло и общероссийское общественное движение «Народный фронт».