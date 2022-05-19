Московские врачи за сутки вылечили 430 человек от COVID-19

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 430 пациентов от коронавируса. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. Кроме того, за прошедшие 24 часа в столице выявили 365 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 122 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 65 пациентов, а 16 москвичей скончались в результате осложнений заболевания, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Главный внештатный специалист-пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский заявил, что соблюдение здорового образа жизни даст возможность перенести последствия ковида бесследно. По его словам, у некоторых людей реабилитация проходит длительное время и занимает почти год.

При этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова предположила, что в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.