Польская компания PGNiG подала иск против Газпрома

Фото: shutterstock

Польская энергетическая компания PGNiG требует от Газпрома выплаты процентов от суммы «переплаты» за газ в 2014-2020 годах. Об этом сообщили в четверг, 19 мая, в опубликованном квартальном отчете компании.

— 31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитража в связи с иском о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на запрос об арбитраже, — цитирует сообщение ТАСС.

12 мая стало известно, что Газпром подтвердил запрет на транзит газа через участок «Ямал-Европа» в Польше. По словам официального представителя холдинга Сергея Куприянова, в конце апреля Польша внесла российскую компанию в санкционный список. Таким образом, польская сторона заблокировала Газпрому возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия.

В этот же день стало известно, что ряд дочерних предприятий бывшей дочерней компании Газпром Gazprom Germania GmbH перестал получать газ из-за санкций РФ в отношении Запада.