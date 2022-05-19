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Депутат МГД Мария Киселева: Первый фестиваль звезд синхронного плавания в Москве соберет сильнейших спортсменок

Араз Салехов
Город
Депутат МГД Мария Киселева: Первый фестиваль звезд синхронного плавания в Москве соберет сильнейших спортсменок
Фото: duma.mos.ru
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 39с53 Карта всех событий

В столице 22 мая состоится первый фестиваль звезд синхронного плавания «Завораживающая красота» в бассейне дворца спорта «Динамо» на Водном стадионе. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

— Фестиваль «Завораживающая красота» станет хорошей площадкой для всех, кто увлечен синхронным плаванием — и тем, кто болеет за наши команды, и тем, кто только делает первые шаги в спорте. Это хорошая возможность для москвичей увидеть яркое спортивное событие, зарядиться энергией и вдохновиться. Родителям увидеть траекторию развития в спорте, а детям — наглядную мотивацию для движения вперед к своим мечтам, — заявила она.

При этом депутат подчеркнула, что Москва является центром притяжения для самых талантливых людей. По ее словам, такие фестивали нужны как отрасли в целом, так и простым горожанам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе 21 мая пройдет велофестиваль, участниками которого могут стать все желающие. Жителям столицы, как уточняется, дадут возможность проехать по ряду городских магистралей без машин.

В понедельник, 16 мая, в Музее Победы состоялось награждение победителей Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста. Обладателями наград стали команды-победители и те, кто показал наивысшие результаты в отдельных видах состязаний.

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