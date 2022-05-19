Путин проведет госсовет по соцполитике для принятия решений об индексации соцвыплат

Фото: Пресс-служба Совфеда

Помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание государственного совета по социальной политике. Об этом Орешкин сообщил в четверг, 19 мая.

По его словам, в ходе заседания планируется принять решение об индексации социальных выплат для граждан России, передает газета «Известия».

Недавно в беседе с «Вечерней Москвой» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что порядок выплаты пенсий по потере кормильца поменяют в России с 1 июня. Так, до 1 сентября будет продлен срок подачи документов иждивенцам погибшего или умершего при условии, что на выплату претендует школьник. Если ребенок поступает на дневную форму обучения, то в этом случае с сентября продолжает получать пенсию по потере кормильца, пояснила Финогенова.

Также она рассказала, что следующая индексация страховой пенсии в России будет проведена 1 января 2023 года. Она уточнила, что точный размер индексации пока неизвестен.