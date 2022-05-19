Путин проведет госсовет по соцполитике для принятия решений об индексации соцвыплат
Помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание государственного совета по социальной политике. Об этом Орешкин сообщил в четверг, 19 мая.
По его словам, в ходе заседания планируется принять решение об индексации социальных выплат для граждан России, передает газета «Известия».
Недавно в беседе с «Вечерней Москвой» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что порядок выплаты пенсий по потере кормильца поменяют в России с 1 июня. Так, до 1 сентября будет продлен срок подачи документов иждивенцам погибшего или умершего при условии, что на выплату претендует школьник. Если ребенок поступает на дневную форму обучения, то в этом случае с сентября продолжает получать пенсию по потере кормильца, пояснила Финогенова.
Также она рассказала, что следующая индексация страховой пенсии в России будет проведена 1 января 2023 года. Она уточнила, что точный размер индексации пока неизвестен.