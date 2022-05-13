Когда в России вновь проиндексируют страховую пенсию

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Следующая индексация страховой пенсии в России будет проведена 1 января 2023 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она уточнила, что точный размер индексации пока неизвестен.

— Индексация обычно утверждается тогда, когда формируется бюджет Пенсионного фонда. Пока еще неизвестно, будет ли у нас дальше сам Пенсионный фонд или это будет Пенсионный фонд совместно с Фондом социального страхования, — отметила специалист.

Юлия Финогенова предположила, что ситуация по этому вопросу прояснится осенью.

Некоторые российские пенсионеры с 1 июня получат увеличенные выплаты. Прибавка коснется тех, кто ушел с работы в феврале нынешнего года. Кроме того, поменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.

В конце апреля стало известно, что в России планируют повысить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. О том, на сколько процентов возрастут указанные суммы и когда ожидать индексации, «Вечерней Москве» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. На данный момент МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654 рубля в целом по России.