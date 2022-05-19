Орешкин заявил, что ситуация с безработицей в стране полностью управляема

Фото: Пресс-служба Госдумы

На данный момент ситуация с безработицей в России полностью управляема. Такое мнение выразил помощник президента России Максим Орешкин в четверг, 19 мая, в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

— Ситуация с безработицей сейчас полностью управляема, — сказал он.

Орешкин отметил, что, несмотря на это, локальные увольнения на некоторых предприятиях «имеют место быть».

Помимо этого, помощник президента напомнил про резкий скачок безработицы осенью 2020 — в разгар пандемии. По его словам, подобного исхода в ближайшее время ожидать не стоит, передает РИА Новости.

2 мая председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в стране не наблюдается роста числа зарегистрированных безработных, однако тревожные тенденции на трудовом рынке имеются. По его словам, некоторых россиян уже предупредили о будущих увольнениях.

До этого Орешкин сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание государственного совета по социальной политике. В ходе мероприятия планируется принять решение об индексации социальных выплат для граждан России.