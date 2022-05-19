Рафик Загрутдинов: Детско-взрослая поликлиника в Дмитровском районе готова на 65 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Детско-взрослая поликлиника на Дмитровском шоссе построена на 65 процентов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строители завершают установку витражных конструкций и монтаж инженерных систем, идет внутренняя отделка помещений и монтаж фасадов. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — дополнил глава департамента.

Поликлиника будет рассчитана на 750 посещений в смену. В учреждении будет работать женская консультация. Новое здание располагается по адресу Дмитровское шоссе, владение 107.

— Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское — на 250 посещений, 100 посещений в смену — женская консультация, — отметил Загрутдинов.

Отделения для взрослых, детей и женской консультации будут иметь разные входы для исключения пересечения потоков. Во взрослом блоке будут расположены отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, профилактическое отделение, отделения функциональной диагностики и реабилитации, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения различного назначения, также говорится в сообщении.

В поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое нужное оборудование для диагностики.

Недавно Загрутдинов сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы идет проектирование четырех домов по программе реновации.