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Водителя с поддельными правами задержали за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Елена Самойлова
Происшествия
Водителя с поддельными правами задержали за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Нарушитель с поддельными правами задержан за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 23-летнего мужчину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы на Волгоградском проспекте. При проверке документов выяснилось, что предъявленные водительские права являются фальшивыми.

После этого мужчина проследовал вместе с сотрудниками ГИБДД в служебный автомобиль. Находясь в салоне машины, нарушитель предложил инспектору Госавтоинспекции деньги, чтобы избежать уголовной ответственности за подделку удостоверения. Сотрудник предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки. Злоумышленник не послушался и положил между водительским и пассажирским сиденьями 5600 рублей, после чего был задержан.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на дачу взятки должностному лицу» и «Мелкое взяточничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В апреле задержанный за кражу мужчина также попытался дать взятку полицейским в центре Москвы.

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