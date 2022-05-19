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Эксперт напомнила об условиях получения льготной семейной ипотеки

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт напомнила об условиях получения льготной семейной ипотеки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец напомнила условия получения льготной семейной ипотеки.

Принять участие в программе могут семьи, в которых родился первый или последующий ребенок с 1 января 2018 до конца 2022 года. Максимальный размер кредитного займа с использованием льготной ставки для приобретения недвижимости для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга увеличен до 30 миллионов рублей.

Для других регионов сумма выросла до 15 миллионов рублей. Волынец отметила, что программа подходит для рефинансирования ранее оформленных кредитов, а также можно будет привлекать дополнительные деньги по рыночной или другой банковской ставке.

— В чем уникальность того события, о котором мы говорим, это то что семьям разрешат сочетать ипотеку льготную и рыночную. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости жилья, — уточнила Волынец в комментарии Nation News.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет.

До этого стало известно, что спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Снижение спроса было ожидаемо и некатастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов.

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