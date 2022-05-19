В Госдуме рассказали, как будет работать движение «Большая перемена»

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Движение «Большая перемена» позволит детям активнее раскрывать свои навыки: в частности, самые активные участники смогут выбирать себе наставников среди представителей культуры, искусства, науки и других областей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-спикер Государственной думы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, идея создания такого движения пришла от самих школьников.

— Все очень просто: это инициатива снизу, наши школьники вышли с этой инициативой — мы ее поддержали. Я думаю, в ближайшее время после прохождения законопроекта в трех чтениях и подписания у президента будут сформированы органы управления, наблюдательный совет, региональная структура. Планируется серьезнейший обмен опытом с Российским движением школьников, «Юнармией», будет сформирована региональная сеть, где ребята смогут себя проявлять, активно участвовать в общественно-политической жизни страны, — пояснил депутат.

Собеседник «ВМ» отметил, что участие в «Большой перемене» позволит детям и подросткам найти свое место в жизни. По идеологии и логике это движение можно сравнить с пионерией, уточнил Чернышов.

Присоединиться к движению также смогут различные объединения, заметил депутат. При этом участие в «Большой перемене» будет исключительно добровольным.

— Участие в «Большой перемене» будет доступно школьникам, учащимся образовательных организаций, СПО, общественные объединения тоже смогут участвовать. Все это будет реализовано на платформе «Россия — страна возможностей». Доступ будет и в сети Интернет, и в образовательных учреждениях, и в органах власти. Участие добровольное — никакой «загоняловки», — объяснил Чернышов.

«Большая перемена» даст детям со всей России ряд возможностей: в частности, они смогут участвовать в образовательных объединениях, ездить в лагеря и на конкурсы, общаться со сверстниками из других регионов, перечислил собеседник «ВМ». Депутат также отметил, что школьники, задействованные в движении, смогут реализовывать свои проекты и идеи.

Активные участники движения получат возможность развивать свои навыки вместе с экспертами, уточнил Чернышов.

— Участники, которые себя активно проявляют, смогут выбрать наставников из числа представителей культуры, искусства, науки, местных властей. Это уже отработано на площадке «Россия — страна возможностей»: есть огромный пул экспертов как на местном уровне, так и на федеральном, — заключил депутат.