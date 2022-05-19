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В Кремле заявили, что не знают деталей итальянского плана по Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле заявили, что не знают деталей итальянского плана по Украине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия не знает деталей о предложенном Италией плане по Украине, однако приветствует участие всех, кто может поспособствовать урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 19 мая.

— Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ, — сказал чиновник.

До этого газета la Repubblica сообщила, что итальянский план по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех этапов. Документ был составлен МИД Италии при участии правительственного дворца Киджи. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо уже передал план генсеку ООН Антониу Гутеррешу, передает РИА Новости.

19 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не Россия поставила переговорный процесс с Украиной на паузу. Он отметил, что российская сторона готова вернуться к переговорам с Киевом, а инициатива прервать процесс диалога исходила от украинской делегации.

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