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В МИД выразили готовность к переговорам с Украиной, если «будет что обсуждать»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД выразили готовность к переговорам с Украиной, если «будет что обсуждать»
Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не Россия поставила переговорный процесс с Украиной на паузу. Об этом он сообщил в четверг, 19 мая.

Он отметил, что российская сторона готова вернуться к переговорам с Киевом.

По словам Руденко, инициатива прервать процесс диалога исходила от украинской делегации.

— Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было что обсуждать, — отметил он.

Замминистра добавил, что не располагает информацией о встречах контактной группы по гуманитарным вопросам, передает РБК.

В среду, 20 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. Он отметил, что украинские власти регулярно отходят в сторону и меняют уже согласованные пункты договора. По его словам, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса.

В свою очередь глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий отметил сложность двусторонних переговоров.

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