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МИД России потребовал сократить число персонала посольства Словении

Евгений Белоусов
В мире
МИД России потребовал сократить число персонала посольства Словении
Фото: МИД РФ

Временного поверенного в делах Словении в России вызвали в МИД России. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

— Выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму, — говорится в сообщении.

Министерство потребовало сократить количество дипперсонала посольства Словении на четыре человека. Уточняется, что словенские дипломаты будут должны в течение десяти дней покинуть территорию России.

При этом принято решение изменить условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось посольство России в Любляне, отмечается на сайте МИД.

До этого стало известно, что российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из страны. Кроме того, Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции вышлет 34 французских дипломата.

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