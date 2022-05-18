Москва в качестве ответной меры высылает 24 сотрудника посольства Италии в РФ

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Российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

До этого стало известно, что Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции высылает 34 французских дипломата.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция итальянских властей относительно санкций в отношении России неприлична. По ее словам, Рим забыл о том, как Москва в первых рядах оказала Италии помощь в период пандемии коронавируса.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.