Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва в качестве ответной меры высылает 24 сотрудника посольства Италии в РФ

Полина Долганова
В мире
Москва в качестве ответной меры высылает 24 сотрудника посольства Италии в РФ
Фото: Pixabay

Российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

До этого стало известно, что Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции высылает 34 французских дипломата.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция итальянских властей относительно санкций в отношении России неприлична. По ее словам, Рим забыл о том, как Москва в первых рядах оказала Италии помощь в период пандемии коронавируса.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Россия Италия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте